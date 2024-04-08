«Куда хуже смертной казни»: где сейчас террористы из «Крокуса»

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По подозрению в организации теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни 145 человек, арестованы четыре гражданина Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни (считается главарем банды) и Мухаммадсобир Файзов. Где они сейчас находятся, что известно об условиях их содержания?

Где сейчас находятся террористы из «Крокуса»

Известно, что четверо фигурантов будут находиться под стражей до 22 мая 2024 года. Правозащитница Ева Меркачева рассказала, что подозреваемых в теракте доставили в СИЗО «Лефортово», где у них особые условия условия содержания.

«Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере. В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — рассказывала Меркачева в беседе с MSK1.RU

Обвиняемые в теракте находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Письма подозреваемых проверяет не рядовой цензор СИЗО, а следователь, ведущий их дело.

По словам Меркачевой, часто террористы просили перевести их в одиночную камеру. Правозащитница отметила, что это может быть сделано в целях безопасности.

Обозреватель MK.RU полагает, что дело задержанных за теракт в «Крокус Сити Холле» доведут до суда намного быстрее, чем обычно, из-за широкого общественного резонанса, вызванного преступлением.

«А дальше — жалкое существование в колонии для ПЖ (пожизненно заключенных — NEWS.ru). Которое, поверьте, куда хуже смертной казни», — отмечает журналист.

Камеры в «Лефортово» площадью 8 кв.м рассчитаны на двух арестантов. Помещения, как пишет MK.RU, похожи на бетонные мешки, из-за чего у «постояльцев» не редко развивается клаустрофобия.

Кроме того, «Лефортово» был и остается единственным столичным СИЗО, где нет спортзала, электронных писем, где нельзя заказать горячие обеды, где отсутствует парикмахер. Горячая вода здесь появилась около двух лет назад.

Львиная доля жалоб в «Лефортово», как отмечает MK.RU, была от заключенных, задержанных по «экономическим» статьям. Террористы часто вели себя агрессивно, а некоторые не имели навыков гигиены и вообще не понимали «принципов общежития».

В среднем обвиняемый в терроризме проводит в «Лефортово» 2-3 года.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Фаридуни Шамсидин

Правда ли, что террористы из «Крокуса» умерли в СИЗО

В конце марта в Сети появилась информация о смерти двух арестованных по делу о теракте в «Крокусе», однако ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников отверг эту информацию.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях. <...> Мы посетим обвиняемых в причастности к этому теракту в плановом режиме и действовать будем, как и всегда, согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники», — заявил Мельников в беседе с РИА Новости.

Вечером 7 апреля Первый канал показал кадры допроса предполагаемых террористов.

Где будут сидеть террористы из «Крокуса»

Криминалист Михаил Игнатов полагает, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», если им назначат пожизненное лишение свободы, могут отправить в специализированные колонии особого режима. По его словам, фигурантов «ждут» колонии «Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Вологодский пятак» и «Снежинка».

«У нас несколько колоний, построенных специально для содержания осужденных на ПЛС (пожизненное лишение свободы. — NEWS.ru): „Белый лебедь“, „Полярная сова“, „Черный дельфин“, „Вологодский пятак“, „Снежинка“ и некоторые другие. Но первые четыре — самые известные. Их там ждут крайне суровые условия содержания. Практически 23 часа в сутки — в камере, часовая прогулка и все, больше ничего, сокамерниками будут такие же персонажи», — отметил Игнатов.

Эксперт подчеркнул, что в камере подобные заключенные имеют право разве что «смотреть в потолок или читать». Игнатов напомнил, что первые 10 лет для таких осужденных запрещены свидания или посылки. Кроме того, заключенным запрещено смотреть на сотрудников ФСИН.

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