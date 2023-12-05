Кто запрещает «Слово пацана», тот самый настоящий провокатор

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Продолжают кипеть страсти вокруг сериала «Слово пацана» про молодежные группировки Казани конца 1980-х. На этот раз председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить картину на пропаганду опасного образа жизни для подростков. Превратится ли молодежь в «зверей» после просмотра сериала или проблема преувеличена?

Останина в подтверждение своих слов привела в пример ситуацию в Иркутске, когда 2 декабря толпа подростков напала на 15-летнего школьника и, предположительно, нанесла ему удары ножом, после чего тот скончался. Депутат отметила, что этот случай якобы связан с сериалом «Слово пацана», который «был пересмотрен не один раз преступниками-подростками». Хотя в МВД быстро опровергли факт того, что нападавшие смотрели картину.

Неужели кто-то в РФ действительно считает, что из-за сериала подростки вдруг превратятся в «зверей», начнут нападать на прохожих, срывать шапки и отнимать мелочь? Вы это серьезно? Почему вы так плохо думаете о гражданах России?

Футбольные фанаты уже были

В 2013 году в России вышел фильм «Околофутбола» про современных футбольных фанатов, которые устраивали драки в формате «стенка на стенку» и нападали друг на друга на улицах. Как думаете, после этого подростки и взрослые мужчины начали сбиваться в стаи и драться друг с другом? Конечно нет.

Поэтому говорить о том, что «Слово пацана» взрастит из подростков преступников — неправильно. Скорее всего, молодежь не воспримет показанное в сериале как призыв к действию, а просто насладится сюжетом. Так же, как это было с «Околофутбола».

Фото: Кинокомпания CTB / СТВ Постер к фильму «Околофутбола»

Будем смотреть «Фиксиков» и «Смешариков»

Если запрещать все, что потенциально может оказать негативное влияние на сознание граждан, то останется смотреть только «Фиксиков», «Смешариков» и «Лунтика». По такой логике другие страны тоже должны были отменить огромное количество своих сериалов, чтобы «не окунуться в хаос». Но они этого не сделали. И катастрофы не произошло. Неужели граждане Германии, США или Польши лучше и умнее нас? Если слушать некоторых наших общественников, то складывается именно такое впечатление.

Например, одним из самых популярных сериалов в Турции является криминальная драма «Чукур». В ней рассказывается о влиятельной семье Кочовалы, которые являются бандитами и хотят силой завладеть всем Стамбулом. Вот где-где, а в этом сериале точно романтизируется криминал и показывается, что быть «авторитетом» — это «круто». Но, несмотря на то что сериал не запретили, в Турции все в миг бандитами и убийцами не стали.

Американцы пошли еще дальше. Они сняли мегапопулярный сериал «Декстер» про маньяка, который убивает людей. Более того, не просто ведется повествование о его темных делах, но еще и романтизируется сам персонаж. И что? В США резко увеличилось количество маньяков? Нет, все осталось на том же уровне. Американцы посмотрели сериал, весело провели время и пошли по своим делам. Уровень преступности остался прежним.

Фото: Showtime Постер к фильму «Декстер»

Поэтому возникает вопрос, с чего вдруг российская молодежь должна сорваться с цепи после просмотра «Слова пацана»? Разве там романтизируется криминал? Авторы просто показывают, что такое явление существовало в конце 1980-х. Что парни, которые состояли в группировках, выходили из различных конфликтов победителями далеко не всегда. Один раз им везло, а в другой они в лучшем случае получали травмы и увечья. В худшем — погибали.

На самом деле сериал хочет донести до зрителя, что криминал — это плохо. Что можно пожить ярко и богато, занимаясь бандитизмом, но очень недолго. Конец один — либо гроб, либо тюрьма. Если «Слово пацана» не пропагандирует бандитизм и маньячество, как турецкий «Чукур» и американский «Декстер», то разве он может быть опасен для молодежи?

Разговоры об отмене только пиарят сериал

5 декабря в Соединенных Штатах празднуют 90-ю годовщину отмены «сухого закона». Который в свое время принимали именно для того, чтобы победить пороки общества: пьянство, домашнее насилие, убийства и так далее. Помогло? Нет. Наоборот — «сухой закон» родил еще больше преступности.

Так же будет и со «Словом пацана» в случае его «отмены». Чем чаще различные публичные деятели будут говорить о том, что его надо запретить, тем больше внимания к нему привлекут.

Многие подростки даже и не знали об этом сериале, пока о нем не заговорили на федеральном уровне. Теперь каждый россиянин, услышав новости, подумает: «Что же это за сериал такой, раз его обсуждают даже чиновники? Надо посмотреть!» В результате общественные деятели своими заявлениями добились обратного — вознесли сериал по популярности до небес.

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