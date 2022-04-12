Кремль сообщил о намерении Путина посетить пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин намерен посетить пасхальное богослужение. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что в этом году антиковидные ограничения не помешают в этом.

Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает. У нас с вами были ограничения определённые в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году надеемся, что этих ограничений не будет, — сказал Песков.

Он также пообещал позже сообщить, как именно президент проведёт это богослужение.

Традиционно главные религиозные праздники Путин встречает в церкви. При этом на Рождество обычно президент бывает в храмах вне Москвы. На Пасху же глава государства приезжает в главный российский храм. Так, в 2021 году он посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Вне Москвы президент участвовал в пасхальных мероприятиях лишь дважды: в 2000 году в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе. Кроме того, в 2020 году из-за пандемии глава государства поставил свечку в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мёртвых.

Ранее папа римский Франциск призвал встретить католическую Пасху перемирием на Украине. Он подчеркнул, что перемирие посредством переговоров должно быть окончательным, а не временным решением сложить оружие.