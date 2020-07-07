Кремль переадресовал вопрос о многодневном голосовании в ЦИК

https://static.news.ru/photo/2450d712-c040-11ea-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президентской администрации нет чёткой позиции по вопросу голосования в течение нескольких дней подряд, а задать его лучше в Центральную избирательную комиссию.

Таким образом Песков ответил на вопрос о возможности голосовать в сентябре несколько дней подряд и таким образом «растянуть» единый день голосования.

Чёткой позиции на этот счёт в Кремле нет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там, — сказал Песков.

До этого, глава ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что Центризбирком с региональными комиссиями рассмотрят вариант проведения голосования в течение двух или трёх дней на выборах этой осенью.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и завершилось на всей территории страны в 21:00 мск 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

При этом в онлайн-формате выразить своё отношение к поправкам могли жители Московской и Нижегородской областей. Именно в этих регионах проходил эксперимент по электронному голосованию.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков выступил за использование электронного голосования и в будущем.