Кремль отреагировал на обращение курганских врачей к Путину

https://static.news.ru/photo/bc8c67d4-1852-11eb-b315-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молниеносной назвали реакцию федерального центра на обращение медицинских работников из Кургана в Кремле. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имеются вопросы в связи с обращением в Москву, а не к региональным властям.

Врачи из Кургана обратились к главе страны Владимиру Путину и попросили его прислать военных медиков из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в регионе.

После этого Минздрав направил врачей в Курганскую область для помощи в борьбе с COVID.

Безусловно здесь, конечно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений. Это, конечно же, надо сделать. Обращения действительно идут, что называется, адресаты там указываются верные — понятно, там и Минздрав, и правительство, и премьер Михаил Мишустин, и президент Владимир Путин, и кто только ни указывается. Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил быструю реакцию федеральных ведомств и назвал её «молниеносной». Он также добавил, что врачебная помощь была направлена в регионы, которые также получили дополнительные средства и методологическую помощь.

Как писал NEWS.ru, в Курганской области пожилая женщина умерла, после того как аппарат ИВЛ в больнице оставили без кислорода на выходные. Инцидент произошёл в Сафакулевской районной больнице. Родственники умершей Илюза и Алишер Насретдиновы заявили, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов ИВЛ.