В курганской больнице умерла женщина из-за отсутствия кислорода в больнице

https://static.news.ru/photo/206bf6dc-178d-11eb-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курганской области пожилая женщина умерла, после того как аппарат ИВЛ в больнице оставили без кислорода на выходные.

Инцидент произошёл в Сафакулевской районной больнице. Родственники умершей Илюза и Алишер Насретдиновы заявили, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов ИВЛ, сообщает URA.RU.

В пятницу выясняется, что сотрудники больницы должны были ехать заправлять баллоны кислородом. Но почему-то не заправили, — цитирует их издание.

Близкие погибшей также рассказали, что они пытались решить проблему самостоятельно и даже заправили баллоны, но было уже поздно. Они добавили, что у женщины было слабое сердце и аутоиммунное заболевание печени. По их словам, они понимали, что спасти её в районной больнице было нельзя, но республиканская её не приняла. Также им до сих пор неизвестно, была ли она больна коронавирусом.

Издание отмечает, что родственники обеспокоены тем, что инцидент может повториться. По их мнению, об этом случае нужно сообщить властям.

Как писал NEWS.ru, 25 октября стало известно, что нехватка кислорода стала причиной гибели 13 пациентов на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в ковидном госпитале Ростова-на-Дону. Дежуривший в тот момент врач в рапорте указал, что случились перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут.