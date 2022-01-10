Красноярский губернатор поручил разобраться в инциденте с гибелью пациента

Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение разобраться с инцидентом, связанным со смертью пациента в больнице города Лесосибирска во время корпоратива медработников, сообщает пресс-служба. По словам родственников погибшего, пациенту не была оказана экстренная медицинская помощь ввиду того, что врачи, отмечавшие праздники, были заняты распитием алкоголя.

Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных. Поэтому я прошу главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку, — сказал Усс.

В Сети опубликован ролик, по одной из версий, снятый самим пациентом, которому требовалась срочная операция, на котором запечатлено, как врачи проводят время во время корпоратива. Сообщалось, что в компании выпивающих врачей также присутствовали и реаниматологи.

Однако Минздрав Красноярского края не считает, что смерть больного в госпитале Лесосибирска пришла из-за отсутствия вовремя оказанной помощи. Тем не менее в Министерстве здравоохранения намерены провести тщательную проверку и выяснить, что происходило в тот период времени в больнице, включая качество оказанной помощи.