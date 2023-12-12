Крашенинников объяснил слова Медведева о точечных изменениях в Конституции Крашенинников — для NEWS.ru: точечные изменения в Конституцию внесли в 2022 году

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Павел Крашенинников

В 2022 году были внесены изменения в Конституцию России, касающиеся вхождения новых территорий в состав России, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза России, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева о внесении точечных изменений в основной закон страны.

Дмитрий Анатольевич вчера, 11 декабря, на встрече с молодыми людьми сказал, что точечные изменения в Конституции возможны. Это так, еще 30 сентября 2022 года такие изменения были внесены в основной закон нашей страны. Они касались принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тогда они стали новыми территориями Российской Федерации, а точечные изменения затронули перечисление в Конституции этих субъектов. Для этого существует специальная процедура. Однако без изменения всей Конституции невозможно внести глобальные поправки, например, в первую или вторую главу Основного закона, — заявил Крашенинников.

Ранее Медведев во время встречи со школьниками и студентами заявил, что России не нужна новая Конституция, но в нее будут вноситься точечные изменения. По его словам, это консервативный документ и делать в нем поправки нужно максимально аккуратно. Зампред Совбеза отметил, что принимать новую редакцию Конституции иногда требуется, когда в стране происходят серьезные общественные изменения. Однако в России, по словам Медведева, сейчас таких условий нет. Он добавил, что точечные изменения в Конституцию не коснутся смены органов власти и фундаментальных принципов.