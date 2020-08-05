Комиссию по русскому языку создали в правительстве

В правительстве была создана комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Такое поручение (о создании комиссии. — NEWS.ru) дал ранее президент. Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, — сказал на заседании правительства Мишустин.
Комиссия, по его словам, помимо разработки концепции государственной языковой политики, также займётся формированием требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.
Мишустин отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос о повышении уровня подготовки специалистов, чья деятельность связана с использованием русского языка.
Как ранее писал NEWS.ru, филолог Михаил Осадчий назвал одним из самых живучих и популярных заблуждений утверждение о том, что в русском языке мат появился после татаро-монгольского ига. По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, матерные слова тогда были общеупотребительными.
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