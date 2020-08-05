Комиссию по русскому языку создали в правительстве

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За прошедшие сутки COVID-19 официально подтверждён у 5267 жителей российских регионов. За время пандемии коронавирус в РФ выявили у 871 894 человек.

По состоянию на 6 августа коронавирусом заболели 871 894 человека (+5267 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. От коронавируса уже вылечились 676 357 жителей России (+7331 за сутки), скончались...