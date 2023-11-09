Командир спецназа «Ахмат» заявил о переломе ситуации в зоне СВО Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о массовой сдаче украинцев в плен

Фото: Александр Река/ТАСС

Апти Алаудинов

В зоне проведения специальной военной операции на Украине чувствуется переломный момент, заявил в эфире программы «Полный контакт» командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, украинские солдаты массово сдаются в плен из-за низкого морального духа. Тем временем российские войска продолжают продвигаться вперед. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

[Украинские солдаты] начинают чуть паниковать, — заявил он.

Алаудинов также отметил, что «качество» украинских военнослужащих заметно снизилось. Если раньше командование ВСУ отправляло на линию фронта подготовленные кадры, то сейчас российские войска чаще всего сталкиваются с мобилизованными солдатами. Количество иностранных наемников также значительно снизилось. Командир спецназа «Ахмат» не исключает, что в сложившейся ситуации военное руководство Украины будет вынуждено начать призывать женщин на службу.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что российские подразделения продолжают наступление на Авдеевку. По его словам, командование Вооруженных сил Украины изучает возможность отступления с этих позиций. Однако Сладков подчеркивает, что украинские войска могут «пропустить момент» и попасть в окружение.