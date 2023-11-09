Сладков: российские бойцы наступают близ Авдеевки, сцепив зубы

Фото: МО РФ

ВС России, сцепив зубы, продолжают наступление на Авдеевском направлении и достигают реальных успехов, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, в Киеве уже изучают возможность отступления с этих позиций.

Авдеевское направление (Донецк). Мы наступаем, сцепив зубы, и у нас есть реальный успех. В Киеве прорабатывают вопрос отхода из Авдеевки, долго они там сидели, надо многое вывозить. Украинцы опасаются пропустить момент, чтоб не попасть в окружение, — сказал корреспондент.

Кроме того, отметил Сладков, продолжаются бои на Херсонском направлении. Здесь российская армия применяет фронтовую авиацию и обрабатывает подступы к Днепру с помощью ракет и управляемых бомб. Главной задачей, уточнил военкор, остается не допустить формирования плацдарма ВСУ на левой стороне берега, где находятся ВС РФ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военкор добавил, что в действие уже приведен батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных. Этот факт, по мнению Сладкова, весьма беспокоит руководство Украины.

Новые российские защитники воюют и за новую Украину, без НАТО и кабалы Запада. За этими людьми большое будущее на Украине, таких будет больше и больше, — резюмировал военкор.

Ранее Сладков сказал, что Авдеевка дается российским подразделениям тяжело. Он призвал молиться за солдат, которые продвигаются вперед, замыкая кольцо. Центр Донецка пока в безопасности, добавил военкор. По словам Сладкова, возможно, обстрелы продолжатся, однако военные делают все, чтобы обезопасить мирное население столицы ДНР.