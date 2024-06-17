Командир «Адмирала Горшкова» дал оценку первому этапу похода кораблей ВМФ Капитан Конов: первый этап дальнего похода кораблей Севфлота прошел на отлично

Фото: МО РФ

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Первый этап дальнего похода кораблей Северного флота ВМФ России прошел на оценку «отлично», заявил командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан второго ранга Павел Конов в беседе с ТАСС. Ранее российские корабли покинули порт Гаваны после визита на Кубу.

Мы провели все из того, что запланировали. Мы готовы и дальше выполнять задачи боевой службы. Задачи никто не снимает, они поставлены, будут решаться дальше, в том же качестве, — сказал Конов.

Военный отметил, что за время отдыха матросы успели посетить различные музеи и побывать на пляже. По его словам, больше всего моряков впечатлил культурный центр Фиделя Кастро. Также он поблагодарил представителей Кубы за организацию российским военнослужащим интересной программы.

Ранее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель с сопровождающими лицами посетил порт Гаваны, куда 12 июня зашли корабли Военно-морского флота РФ. У входа в гавань можно было увидеть его кортеж. Для прессы мероприятие было закрытым. Прибытие фрегата «Адмирал Горшков» в Гавану и возможность его осмотреть вызвали большой интерес у жителей острова.

Политолог Алексей Макаркин ранее предположил, что ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис. Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для начала данного события было присутствие ядерного оружия РФ, которое потом убрали. Он напомнил, что при завершении Карибского кризиса СССР сохранил на Кубе присутствие неядерного вооружения. Как отметил эксперт, сейчас был совершен заход кораблей, который не означает постоянного присутствия российских военных.