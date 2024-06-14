Политолог раскрыл, ждать ли новый Карибский кризис Политолог Макаркин: ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис

Фото: МО РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис, считает политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для начала данного события было присутствие ядерного оружия РФ, которое потом убрали. Он напомнил, что при завершении Карибского кризиса СССР сохранил на Кубе присутствие неядерного вооружения.

Нового Карибского кризиса в этом случае не будет. Карибский кризис — наличие ядерного оружия. Это ключевой фактор. Когда его урегулировали, согласовывали вариант, при котором СССР выводит с Кубы ядерное оружие, но сохранялось неядерное вооруженное присутствие на постоянной основе, — пояснил Макаркин.

По его словам, США были вынуждены согласиться с этим решением. Ключевым требованием был вывод ядерного оружия, уточнил политолог. Как отметил эксперт, сейчас был совершен заход кораблей, который не означает постоянного присутствия российских военных. Он добавил, что, если РФ вернет ядерное оружие на Кубу, это приведет к новой холодной войне с США.

Большой вопрос, хочет ли правительство Кубы постоянного военного присутствия России. Если такое присутствие возобновится, для Кубы это возвращение к холодной войне с США. Куба этого явно не хочет. На Карибский кризис это не похоже, — заключил эксперт.

США ранее направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena из-за маневров кораблей Военно-морского флота России на Кубе. Морское судно находится в Карибском бассейне в рамках планового визита.