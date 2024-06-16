Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, где стоят российские корабли

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель с сопровождающими лицами прибыл в порт Гаваны, куда 12 июня зашли корабли Военно-морского флота РФ, передает ТАСС. У входа в гавань можно было увидеть его кортеж.

О визите агентству сообщили информированные источники. Для прессы мероприятие было закрытым. Прибытие фрегата «Адмирал Горшков» в Гавану и возможность его осмотреть вызвали большой интерес у жителей острова. Несмотря на дождь, на набережной Гаваны выстроилась очередь в несколько десятков метров. Последним днем посещения было 15 июня.

Политолог Алексей Макаркин ранее предположил, что ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис. Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для начала данного события было присутствие ядерного оружия РФ, которое потом убрали. Он напомнил, что при завершении Карибского кризиса СССР сохранил на Кубе присутствие неядерного вооружения. Как отметил эксперт, сейчас был совершен заход кораблей, который не означает постоянного присутствия российских военных.

Американская подлодка USS Helena зашла на базу США в Гуантанамо без приглашения, заявлял замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес. По его словам, Гавана не приветствует передвижения по своим водам такого типа средств. Домингес указал, что подлодка USS Helena принадлежит государству, которое официально проводит враждебную Кубе политику.