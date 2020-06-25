Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до 0,91

https://static.news.ru/photo/22000ec6-b788-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории России 26 июня достиг отметки в 0,91. В Москве указанный показатель составил недельный минимум — 0,85. Об этом стало известно из подсчётов данных, предоставленных оперштабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Коэффициент в стране держится на уровне меньше единицы с 15 июня, а в столице — с 4 июня. Цифры свидетельствуют о снижении роста распространения заболевания.

Накануне коэффициент распространения COVID-19 на территории России составлял 0,93.

Наибольший показатель наблюдается в десяти регионах России. В восьми из них коэффициент не превышает единицы. В Московской области цифры достигли отметки в 0,82. В Свердловской области коэффициент распространения коронавируса равен 0,85, в Дагестане — 0,87, в Ростовской области — 0,9, в Нижегородской области — 0,95, в Санкт-Петербурге — 0,97, в Воронежской области — 0,98.

В Красноярском крае коэффициент за сутки незначительно вырос и составил 1,01. В Ханты-Мансийском автономное округе — 1,11. ХМАО с начала недели регулярно попадал в тройку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, скольких людей успевает в среднем заразить один инфицированный до изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель меньше единицы, могут при наличии свободных коек приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8, можно переходить ко второму этапу снятия ограничений, если менее 0,5 — к третьему.

За время пандемии коронавирусом в России заразились 620 794 человек (+6 800 за сутки), умерли от инфекции 8 781 человек (+176 за сутки), вылечились 384 152 пациента (+8988 за сутки).

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 9,6 млн человек. Россия занимает третью строчку по количеству заражённых. На первом месте США (2 422 299 человек), на втором — Бразилия (1 228 114).

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Коронавирусная инфекция идёт на спад в России.