Коц назвал возможную цель российских войск после Белой Горы

Следующей целью Вооруженных сил России после взятия Белой Горы в ДНР станет блокировка трассы Н20, предположил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он объяснил, что эта магистраль соединяет Константиновку и Дружковку — населенные пункты, открывающие путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Коц отметил, что село Белая Гора в Краматорском районе, где до начала конфликта проживало около 70 человек, стало одним из ключевых пунктов наступления российских войск. По его словам, населенный пункт, расположенный в восьми километрах от Торецка и девяти километрах от Константиновки, теперь окружен с трех сторон.

На сегодняшний день главная задача на этом участке — перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с Дружковкой. Эти два «населенника» — врата к Краматорско-Славянской агломерации, — подчеркнул военкор.

О том, что российская армия взяла под контроль Белую Гору в ДНР, в Минобороны РФ объявили 20 июля. По информации ведомства, операцию проводили подразделения Южной группировки войск.

18 июля в военном ведомстве сообщили, что только за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. При этом украинские солдаты вышли не только из Каменского, но и Петровки.