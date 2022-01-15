Кадыров поручил удалять из соцсетей всё плохое об Ингушетии

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в неофициальном Instagram-аккаунте, что не является врагом Ингушетии. По его словам, между Чечнёй и Ингушетией нет никаких проблем. Он назвал два народа братскими и добавил, что расчленить их не получится. 12 января глава республики заявил, что у ингушей есть три дня на то, чтобы предъявить ему обвинения, отсчёт начался в 17:30.

Сегодня в 17:30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что...