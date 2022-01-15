Кадыров поручил удалять из соцсетей всё плохое об Ингушетии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:57, 15 января 2022
Рамзан КадыровФото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалять в соцсетях любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. С этого начнётся новая страница в отношениях двух республик, пояснил он решение Кадырова в ходе прямого эфира в Instagram.
Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему Министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа, — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров заявил, что не является врагом Ингушетии. По его словам, между Чечнёй и Ингушетией нет никаких проблем. Он назвал два народа братскими и добавил, что расчленить их не получится. 12 января глава республики заявил, что у ингушей есть три дня на то, чтобы предъявить ему обвинения. Их не последовало.