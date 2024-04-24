Ивановские десантники взяли опорник на окраине Часова Яра

Фото: МО РФ

Бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По целям била артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация.

В ходе разведдействий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника, — говорится в сообщении.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью дронов командиры управляли боем. По данным военного ведомства, орудия ВСУ уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.

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