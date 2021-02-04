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Пролив имени Сталина: эксперт о том, что будет, если США нападут на Россию

18:10, 04 февраля 2021 44
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что если США когда-нибудь допустят нападение на Россию, то попросту исчезнут как материк.
 

Если США нападут на Россию, то вместо Соединённых Штатов Америки будет пролив «имени товарища Сталина», между Тихим и Атлантическим океаном. Они просто исчезнут с политической карты мира. Они могут давать любые комментарии и писать любые статьи, но это ни на что не влияет. Наши стратегические ядерные силы полностью были готовы и переоснащены. Американцы это прекрасно знают, именно поэтому они продлили договор СНВ-3. И в этом плане никаких шансов нет ни у кого абсолютно, — заявил военный эксперт.


Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о возможной ядерной войне с Россией. По словам политика, в США не до конца понимают, что на самом деле такое ядерная война.

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