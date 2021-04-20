Instagram начал удалять видеоролики с российским гимном

https://static.news.ru/photo/da9dc358-a1d7-11eb-bc85-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Instagram посчитал российский гимн треком из немецкого сериала Alles was zählt («Всё, что имеет значение»). Социальная сеть начала удалять видеоролики с музыкой, утверждая, что права на неё принадлежат создателям телесаги. Первым о недоразумении сообщил депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян.

По его словам, услышав гимн по радио, он начал подпевать, снял этот момент на смартфон и опубликовал в историях Instagram. Вскоре ролик был заблокирован, а от соцсети пришло уведомление о нарушении авторских прав.

Я пытался пожаловаться: «нажмите сюда, нажмите сюда», меня кидало по страничкам. Кинуло на страничку, где всё на английском и требуется перевод. Дальше я не стал идти, потому что, честно говоря, мне там непонятно, — рассказал Эйриян о своих мытарствах «Подъёму».

Некоторое время спустя проверить ситуацию решили журналисты Rambler.Кино. Опубликованное ими видео с российским гимном также было удалено. Instagram посчитал музыку треком из 193-й серии мыльной оперы.

Анапский депутат назвал произошедшее беспределом и пообещал обратиться в Роскомнадзор. По его мнению, ведомство сможет разобраться, что это — техническая ошибка или целенаправленная провокация со стороны американской соцсети.

Ранее Роскомнадзор уже был вынужден вмешаться после похожего инцидента, к которому был причастен видеохостинг YouTube. В январе ролики с гимном России были заблокированы, так как права на музыку предъявила компания Broadcast Music, Inc. Тогда подобные притязания руководство соцсети признало несостоятельными.