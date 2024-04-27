Игрушечная граната стала поводом для вызова взрывотехников в детсад В Петербурге взрывотехники проверили детсад из-за подозрительной игрушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге ребенок принес из дома в детский сад муляж боевой гранаты и заставил взрывотехников приехать с проверкой, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Инцидент произошел в детском саду № 17.

Воспитатели рассказали, что игрушка была очень реалистичной и вначале ее не сразу распознали. Специалистам пришлось выяснять, что это за предмет и насколько опасен. Сейчас родители ребенка допрашиваются правоохранительными органами.

Ранее жительница Москвы выбросила в утилизационную коробку одного из магазинов бытовой техники будильник в форме динамита, который напугал сотрудников. Работники магазина вызвали полицию и кинологов.

Также сообщалось, что на асфальте на улице Летчика Спирина в Москве нашли предмет, похожий на гранату РГД. Прохожие сразу же вызвали на место находки МЧС и сотрудников полиции.

Кроме того, в Санкт-Петербурге под дверью у женщины-следователя оказался пакет с муляжом гранаты. Отправитель угрожающего подарка не скрывал авторства. По словам сотрудницы силового ведомства, подследственный перед тем, как оставить презент возле ее места работы, записал в мессенджере голосовое сообщение и приложил к нему фото.