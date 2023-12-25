Сотрудники московского магазина приняли выброшенный будильник за динамит Baza: москвичка принесла в магазин на утилизацию будильник в форме динамита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы выбросила в утилизационную коробку одного из магазинов бытовой техники будильник в форме динамита, который напугал сотрудников, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, работники магазина перепугались и вызвали полицию и кинологов.

Как пишет канал, инцидент произошел 23 декабря, сотрудники магазина вскрыли коробку, в которую люди выбрасывают электроприборы, пришедшие в негодность, и увидели устройство в форме динамита. Они вызвали взрывотехников, полицейских и кинологов. Правоохранители и служебная собака по кличке Трейси осмотрели «взрывчатку» и установили, что это будильник.

После этого полицейские нашли виновницу случившегося, в отделении она рассказала, что устройство принадлежало племяннице, но перестало работать, поэтому она сдала его для утилизации. По информации канала, женщина пожаловалась на правоохранителей, которые напугали ее тем, что ей придется оплатить убытки магазина, закрытого на время проверки взрывотехников.

Ранее сотрудник отделения курьерской службы СДЭК в Севастополе в ходе досмотра посылки обнаружил два предмета, похожих на ручные гранаты РГД-5. Он сообщил о находке в экстренные службы, которые по прибытии эвакуировали 10 человек из жилого дома, где располагается отделение СДЭК. Специалисты установили, что это были муляжи гранат, не представлявшие опасности. По факту произошедшего начата проверка.