В Петербурге следователю положили муляж гранаты в подарочный пакет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге под дверью у женщины-следователя оказался пакет с муляжом гранаты, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отправитель угрожающего подарка не скрывал авторства. По словам сотрудницы силового ведомства, подследственный перед тем как оставить презент возле ее места работы, записал в мессенджере голосовое сообщение и приложил к нему фото.

Предполагаемого отправителя пакета зовут Нурлан. Издание «Фонтанка» сообщает, что на место была вызвана бригада взрывотехников. Муляж был похож на противопехотную гранату Ф-1. Сам инцидент произошел на улице Дыбенко возле одного из отделений полиции.

Презент изучили взрывотехники и признали неопасным. Это корпус гранаты без взрывателя. Дарителя ищут. Ответным «подарком» ему, вероятно, станет еще одно дело, — сказано в публикации.

Ранее в Томске задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство. По данным следствия, они установили на днище автомобиля местного жителя взрывчатку. Мужчина смог сам обнаружить взрывное устройство и обратился к правоохранителям. Задержали подозреваемых с помощью отряда спецназа Росгвардии. Также подозреваемым инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств. Проводятся обыски в местах жительства подозреваемых, допрашиваются свидетели.