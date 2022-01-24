Губернатор Петербурга: город переходит в мобилизационный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об ужесточении санитарных мер против распространения коронавирусной инфекции. Город переходит в мобилизационный режим, сообщил он в эфире «Радио Россия — Санкт-Петербург».

По данным властей города, пятая волна коронавируса оказалось самой серьёзной по сравнению с предыдущими.

Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим, — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас наблюдается серьёзное осложнение эпидемиологической обстановки после того, как на прошлой неделе в городе были зарегистрированы более 9 тыс. заболеваний за сутки.

24 января в России зафиксирован новый максимум случаев коронавируса за сутки — заболели 65 109 человек, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. Жертвами COVID-19 стали 655 заболевших. В Москве заразились 19 509 человек — на 1981 больше, чем днём ранее. В Московской области — 5980. В Санкт-Петербурге — 8413 человек.