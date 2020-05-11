Госдума может провести дополнительное заседание на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/602d5812-9432-11ea-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты ожидают внесения законопроектов для исполнения инициатив президента России Владимира Путина по поддержке населения, поэтому Госдума может провести дополнительное пленарное заседание на следующей неделе. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По итогам заседания Совета Думы он не исключил того, что парламентариям придётся собраться на следующей неделе.

Ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, а также малому и среднему предпринимательству, некоммерческим организациям социальной направленности. Не исключаем, что нам придется собраться на следующей неделе, — приводит слова Володина ТАСС.

По графику работы, в это время у депутатов запланирована работа с избирателями в комитетах. Однако Володин пояснил, что Путин обозначил большой комплекс мер. Поэтому парламентарии посчитали правильным вынести на обсуждение его реализацию и принять решения, требующие законодательного обеспечения как можно скорее.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал беспрецедентными объявленные меры поддержки россиян.