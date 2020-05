Голикова: в РФ летальность от коронавируса в 7,5 раза ниже, чем по миру

https://static.news.ru/photo/d1aa366c-97a8-11ea-8b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сравнила уровень летальности от коронавируса в России и по всему миру.

Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом, — сказала Голикова на телеканале «Россия 1».

Ранее вице-премьер заявила, что в правительстве надеются, что эпидемиологическая ситуация наладится летом. Она отметила, что Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему западные журналисты считают, что данные о смертности по коронавирусу в РФ занижены. По его словам, они опираются на информацию о смертности только за один месяц. Эти данные не могут отразить полную картину. Доктор напомнил, что среди прироста общей смертности в РФ на 1800 человек 600 случаев приходится на долю коронавируса.

Американское издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности по коронавирусу в России якобы намерено занижаются. Похожую статью написали и в The New York Times.

МИД РФ потребовал у изданий опровержения информации. В New York Times отказались это делать. Журналисты заявили, что уверены в информации, отражённой в материале. Об этом писал NEWS.ru.

На 16 мая в России 272 043 случая коронавирусной инфекции (+9200 за последние сутки), 63 166 выздоровели (+4940 за последние сутки). Умерли 2537 человек (+119 за последние сутки).