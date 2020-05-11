Голикова сообщила о регионах РФ, которые могут начать снимать ограничения

https://static.news.ru/photo/725632b8-9395-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже с понедельника, 11 мая, 11 регионов России могут принять решения о начале снятия ограничений и выйти на второй этап. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в среднем коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа по стране равен 1. Однако, подчеркнула Голикова, данные показатели могут сильно различаться в регионах.

Сегодня 11 регионов РФ могут начать снимать ограничения. Ещё 22 региона могли бы принять такие же решения, если бы имели достаточный запас больничных коек и охват тестами, — приводит ТАСС слова Голиковой.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 заражённых, зафиксировано 2009 летальных исходов от COVID-19, выздоровел 39 801 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявило завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.