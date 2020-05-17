Голикова: больницам невыгодно занижать число жертв COVID-19

https://static.news.ru/photo/5820fecc-9823-11ea-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинским учреждениям невыгодно намеренно сообщать о меньшем числе умерших от коронавируса, в том числе и из-за тарифов на лечение заразившихся. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Даже думать не надо, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID — не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать, — заявила Голикова в эфире телеканала « Россия 1 ».

Она рассказала, что уровень летальности от коронавирусной инфекции в России в семь с половиной раз ниже, чем в мире. Как пояснила вице-премьер, смертность является принципиально другим показателем, так как считается на население.

При этом данные за апрель будут только в конце мая. Сейчас, продолжила вице-премьер, есть связанные с оперативной статистикой данные. Их накапливает налоговая служба, так как она собирает данные ЗАГСов. Традиционная сверка проходит после 20-го числа каждого месяца, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель.

Голикова также подчеркнула, что лечение больных коронавирусом оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования. Тариф на оказание такой помощи устанавливался властями каждого региона России. Он включает в себя и зарплату, и медикаменты, и лекарства, и расходные материалы.

По лечению COVID у нас достаточно большой тариф. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована, — пояснила Голикова.

К 17 мая в мире коронавирусом заражены более 4,6 млн человек, жертвами заболевания стали более 311 тысяч, а более 1,6 млн выздоровели. В России к этому дню подтверждены 281 752 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 9709. Выздоровели 67 373. Жертвами COVID-19 стал 2631 пациент, 94 из них скончались.

В Москве подтверждены 142 824 случая. За сутки заразились ещё 3855 жителей столицы, 27 490 выздоровели. Не смогли справиться с болезнью 1503 пациента. При этом 71 человек скончался за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер сравнила уровень летальности от коронавируса в России и по всему миру.