https://static.news.ru/photo/30b98a46-519e-11ea-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Совет Госдумы утвердил 17 февраля план проведения отчётов членов правительства и других должностных лиц в формате «правительственных часов» во время весенней сессии. Об этом заявил первый зампред ГД Иван Мельников по итогам заседания.

4 марта выступит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а 18 марта — глава МИД РФ Сергей Лавров, — цитирует Мельникова «Интерфакс».

В распоряжении источника есть документ, согласно которому в ходе «правительственного часа» 13 мая выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 27 мая настанет очередь министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. 10 июня на «правительственном часе» запланировано выступление главы Минздрава Михаила Мурашко.

Черёд министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина настанет, согласно утверждённому плану, 24 июня. О ходе реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» 8 июля отчитается зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Как писал NEWS.ru, ранее Счётная палата предложила усовершенствовать практику ежегодного отчёта правительства РФ в Госдуме и проведение «правительственных часов» в обеих палатах Федерального собрания. По мнению палаты, такой формат отчёта является важным механизмом оценки эффективности работы органов исполнительной власти.