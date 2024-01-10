Главком ВМФ России назвал флот США угрозой нацбезопасности Адмирал Евменов: корабли США с «Томагавками» угрожают нацбезопасности России

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Авианосец USS Gerald R. Ford

Военные корабли США представляют собой одну из угроз национальной безопасности России, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда». Он пояснил, что флот США имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нанести удары по российской территории.

На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации океанских и морских направлений оказывают влияние такие факторы, как <...> патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России, — сказал адмирал.

В числе таких факторов он также назвал присутствие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном море, активное освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна, создание и модернизацию объектов военной инфраструктуры в зарубежной Арктике, а также планы по ущемлению интересов России в регионе через пересмотр статуса Севморпути и возможности прохода военных кораблей. Главком подчеркнул, что эти угрозы требуют наличия у РФ современного Военно-морского флота, который будет способен совместно с другими войсками обеспечивать стратегическое ядерное и неядерное сдерживание агрессии и защиту интересов России в Мировом океане.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что все флоты — Балтийский, Тихоокеанский, Северный и Черноморский, а также Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ. По словам министра, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок.