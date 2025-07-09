Глава «Русгидро» пожаловался Путину на финансовые трудности компании

Финансовое состояние «Русгидро» на сегодняшний день испытывает серьезные проблемы, признался глава компании Виктор Хмарин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, генерирующая компания имеет высокую закредитованность на фоне текущей инфляции.

Финансовое состояние достаточно тяжелое, потому что цены на все растут, высокая инфляция и, соответственно, высокая закредитованность компании. Конечно, когда процентные ставки в стране большие, то совмещать высокие инвестиционные темпы достаточно трудно, <…> мы не можем поднимать стоимость своей продукции, киловатта, на рыночных, скажем так, основаниях, — сказал Хмарин.

Он добавил, что данный вопрос «Русгидро» обсуждает с правительством РФ, отмечая необходимость льготного финансирования компании. При этом предприятие по-прежнему работает над основными проектами модернизации и строительства генерирующих мощностей, подчеркнул Хмарин.

Ранее советник председателя регулятора Кирилл Тремасов заявил в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, что Центральный банк России на июльском заседании изучит вариант снижения ключевой ставки шагом не менее одного процентного пункта. По его словам, в этом нет никаких сомнений.

Прежде глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.