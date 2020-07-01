Глава Минкомсвязи отверг связь увольнения замминистра Соколова с Telegram

https://static.news.ru/photo/0e6ab3c4-bb99-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход Алексея Соколова с поста заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не связан с отменой блокировки мессенджера Telegram. Об этом заявил руководитель ведомства Максут Шадаев.

Чиновник курировал вопросы информационной безопасности и реализацию одноимённой федеральной программы нацпроекта «Цифровая экономика». По данным СМИ, Соколов также отвечал за блокировку Telegram.

По собственному желанию уволился. [С разблокировкой Telegram это] не связано, — цитирует РИА Новости ответ Шадаева на соответствующий вопрос журналистов.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По официальной версии, такое решение было вызвано тем, что основатель сервиса Павел Дуров высказал готовность к противодействию терроризму и экстремизму силами администраторов.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Весной 2020-го группа депутатов Госдумы предложила прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж российской власти. Дуров поприветствовал действия парламентариев.

Как писал NEWS.ru, о решении главы правительства Михаила Мишустина уволить Соколова, стало известно 29 июня. При этом, по официальной версии, тот сам попросил освободить его от занимаемой должности. Госслужащий был назначен на пост замминистра в 2014 году.

В феврале 2020 года Мишустин увеличил число заместителей главы Минкомсвязи с восьми до девяти. В том же месяце глава кабмина поручил руководителям ведомств разработать предложения по оптимизации численности сотрудников министерств. В итоге в конце апреля премьер подписал новое постановление, вновь сократив число заместителей главы ведомства до восьми.

За время работы нового правительства и после назначения на пост министра Максута Шадаева из Минкомсвязи уволились ещё два замглавы — Олег Войтенко, курировавший развитие почты, и Михаил Мамонов, руководивший международными отношениями.

При этом новыми замминистра связи стали экс-сенатор Людмила Бокова, бывший глава департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов и экс-глава департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко.