Замглавы Минкомсвязи лишился должности по распоряжению Мишустина

https://static.news.ru/photo/cd6ac46e-b9e4-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Соколов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российский премьер Михаил Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Чиновник сам попросил освободить его от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Госслужащего назначили на пост заместителя министра в 2014 году. Он курировал вопросы информационной безопасности и реализацию одноименной федеральной программы нацпроекта «Цифровая экономика».

В феврале 2020 года глава правительства увеличил число замминистра цифрового развития с восьми до девяти. В том же месяце Мишустин поручил руководителям ведомств разработать предложения по оптимизации численности сотрудников министерств. В итоге в конце апреля премьер подписал новое постановление кабмина, вновь сократив число заместителей главы ведомства до восьми.

За время работы нового правительства и после назначения на пост министра Максута Шадаева из Минкомсвязи уволились ещё два замглавы — Олег Войтенко, курировавший развитие почты, и Михаил Мамонов, руководивший международными отношениями.

При этом новыми замминистра связи стали экс-сенатор Людмила Бокова, бывший глава департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов и экс-глава департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста России Дениса Новака и замглавы Следственного комитета Илью Лазутова. Документ был опубликован 11 июня 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации. В том же указе российский лидер назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова на должность замдиректора ФСИН РФ.

Незадолго до этого, Путин присвоил первые и очередные генеральские звания сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы. Среди тех, кто был удостоен званий, больше всего сотрудников МВД.