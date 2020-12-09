Гинцбург выступил против закрытия границ между регионами

https://static.news.ru/photo/28b5c0f6-3a0c-11eb-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что закрытие границ между регионами как мера борьбы с распространением COVID-19 уже исчерпала себя. Он подчеркнул, что россияне, привитые произведённой в его центре вакциной «Спутник V», должны иметь возможность свободно передвигаться по стране и миру.

Это очевидно, — заявил РИА Новости Гинцбург, отвечая на вопрос, исчерпало ли себя закрытие границ как мера борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, распространение инфекции имеет уже не завозной характер, и главными её источниками являются окружающие люди. Именно поэтому, по его словам, сейчас «очень трудно стало управлять эпидпроцессом, и он принял более массовый характер». Также он заявил, что вакцинированные «Спутником V» люди должны иметь полную свободу передвижений.

Человек может свободно передвигаться, и так как вируса сейчас предостаточно вокруг, то он постоянно будет его иммунную систему стимулировать, — считает Гинцбург.

Как писал NEWS.ru, Гинцбург считает, что уничтожить новый коронавирус невозможно, зато благодаря вакцинации есть все предпосылки к ноябрю следующего года сделать ситуацию с COVID-19 в России управляемой. По его словам, порядка 70% населения РФ должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V», чтобы потом «научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем».