Герой России объяснил удары по портовой инфраструктуре Одессы Герой России Липовой: удары по Одессе нужны, чтобы не допустить повторных атак на Крым

Ракетные удары по Одессе нужны, чтобы не допустить повторных атак на Крым надводными дронами, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации, Сергей Липовой. По его словам, одесский порт является одной военных целей в ходе СВО. Он подчеркнул, что методичное разрушение инфраструктуры порта является вынужденной мерой для предотвращения поставок боеприпасов и техники, чтобы они не использовались для атак на Россию

Нужно уничтожать места хранения боеприпасов, пункты производства БПЛА и пункты принятия решений, где отдают приказы проводить террористические атаки против РФ. Одесса — крупный порт, куда поступает большое количество грузов, в том числе военных. Это артерия, куда со стороны Европы, НАТО, поставляют и боеприпасу, и военную технику. Крайне важно его блокировать. Уничтожать не надо, но крайне важно заблокировать, — сказал он.

Как сообщалось ранее, российская армия поразила нефтебазу в Одессе с помощью ракетных ударов. Кроме того, повреждения получило хранилище топлива. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрывы также были слышны в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщения об ударах поступали и из подконтрольного Киеву Запорожья.