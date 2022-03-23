Генпрокуратура России вышла из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом решении генпрокурор РФ Игорь Краснов написал в письме генсеку МАП Хану Мораалу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В обращении Краснов указал, что ассоциация восемь лет игнорировала массовые преступлениями украинских властей против населения Донбасса.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП, — говорится в сообщении.

В своем письме Краснов отметил, что мир столкнулся с новой реальностью, когда в СМИ западных стран можно наблюдать унижения и преследования всех русскоговорящих людей, угрозы и призывы к их убийству, неприкрытую травлю. При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлечённости её отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы, подчеркнул генпрокурор России.

Краснов также напомнил, что ассоциация восемь лет игнорировала массовые преступлениями украинских властей против мирного населения Донбасса.

Ранее стало известно, что Конституционный суд (КС) России объявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Данный шаг обусловлен недопустимой и опасной политизацией КЕКС, а также искажённым пониманием организацией роли и предназначения органов конституционного правосудия.

Также сообщалось, что Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы. Так будет продолжаться, пока не будут определены правовые последствия выхода РФ в работе ЕСПЧ, говорится в распространённом пресс-службой суда релизе.