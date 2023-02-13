Генерал ФСБ объяснил принципы вербовки джихадистов для терактов в России Генерал ФСБ в отставке Михайлов: США вербуют боевиков для терактов на религиозной основе

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Вербовка американцами боевиков-джихадистов проводится только на религиозной или идейно-политической основе, особое внимание уделяется радикальным структурам, которые «готовы воевать против любых неверных», заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР), согласно которому США привлекают боевиков для совершения терактов в России. По его словам, джихадисты с таким же успехом могут совершать диверсии не только на территории РФ, но и любой другой страны.

При вербовке американцы опираются на самые радикальные «структуры мракобесов», которые готовы воевать против любых «неверных». Всегда есть огромное количество недовольных из радикального ислама. Есть такое понятие «агент влияния», когда позиция спецслужб совпадает с личной позицией персонажей. Чтобы их подключить, нужно не так много, если они идеологически близки, — сказал Михайлов.

Он отметил, что вводить миграционные ограничения проблематично из-за большого потока мигрантов, а выявление боевиков зависит от мастерства оперативных работников. Если есть оперативная информация от СВР, таким лицам запрещают въезд в страну и выдворяют с территории РФ.

Если есть оперативная информация, можно запрещать въезд и выдворять с территории РФ. Это и так делается на постоянной основе. Что мы с ними можем сделать? Cажать на полиграф? Тут все зависит от мастерства оперативных работников, которые принимают меры на основе предупреждающей информации, — считает Михайлов.

По утверждению СВР, США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), для терактов в России и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.