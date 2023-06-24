Где сейчас Пригожин и в какие города России вошла ЧВК «Вагнер» Что происходит в стране на фоне попытки вооруженного мятежа

Фото: orchestra_w/t.me

Евгений Пригожин

24 июня на улицах российских городов появилась военная техника ЧВК «Вагнер». Пока «музыканты» мирно сосуществуют с местными жителями, но атмосфера становится тревожной на фоне появившейся в Telegram-каналах информации о прибытии в Ростов-на-Дону колонн «Ахмата». Куда вошли «вагнеры», с какими словами к ним обратился утром президент Владимир Путин и где сейчас связанный с ЧВК предприниматель Евгений Пригожин — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин

24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с попыткой вооруженного мятежа в стране, назвав это предательством со стороны тех, кто встал на путь шантажа и террористических методов. Глава государства заявил, что виновных ждет наказание, они будут отвечать и перед законом, и перед народом:

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей.

Эта битва, когда решается судьба всего нашего народа, требует единения всех сил. Единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все то, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадны территорий, в итоге — трагедией Гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер» — герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои силы за Новороссию, за единство русского мира.

Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткими, все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом.

В каких городах замечены танки ЧВК «Вагнер»

Днем 24 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил в Telegram-канале, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по региону, принимаются меры для обеспечения безопасности населения. В связи с этим он рекомендовал жителям по возможности оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте. По словам главы региона, он и представители всех региональных ведомств с ночи находятся в оперштабе.

Фото: orchestra_w/t.me Колонна техники ЧВК «Вагнер» в Липецкой области

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК „Вагнер“. Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — написал он.

Артамонов добавил, что сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.

24 июня около 15 часов в Сети появились кадры с боевыми машинами и другой военной техникой, движущейся в сторону Ростова-на-Дону. На одном из бронетранспортеров в составе колонны установлен флаг Чечни. Также можно заметить грузовики и легковые автомобили. По словам очевидцев, колонна растянулась на несколько километров.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Ростов-на-Дону

Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гнусным предательством и ножом в спину вооруженный мятеж, который попытался организовать предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». По словам Кадырова, подобным действиям не может быть никакого оправдания. Глава республики также рассказал, что в зоны напряженности уже выдвинулись чеченские военнослужащие и росгвардейцы. Кадыров подчеркнул, что согласен с каждым словом президента РФ Владимира Путина.

Меры безопасности усилены сейчас во многих российских регионах: в Москве, Московской и Воронежской области введен режим КТО, перекрываются трассы. Мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем.

Где сейчас Пригожин

Некоторые СМИ сообщали, что бизнесмен Евгений Пригожин был в составе бойцов ЧВК, которые вошли в Ростов-на-Дону, но подтверждения этой информации нет. По другим данным, предприниматель может до сих пор находиться в Санкт-Петербурге. Эта версия пока также остается предположением.

Читайте также

В Калужской области перекроют дороги вблизи с четырьмя регионами

ЧВК «Вагнер» втянули в преступную авантюру: новости СВО на вечер 24 июня

Чьи уши торчат из мятежа Пригожина