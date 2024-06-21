ФСБ рассекретила хитроумные планы Геббельса о нападении на СССР ФСБ: Геббельс маскировал планы нападения на СССР

Фото: Voller Ernst / Hermann Fuss/Global Look Press

Федеральная служба безопасности рассекретила показания Вернера Вехтера, сотрудника Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды (ведомство Йозефа Геббельса), о подготовке нападения на Советский Союз. Документы опубликованы в честь Дня памяти и скорби и 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В них говорится, что Германия очень активно маскировала свои планы внезапного нападения на СССР, распространяла недостоверные слухи и проводила отвлекающие мероприятия.

Вехтер, арестованный 2 мая 1945 года в Берлине, в ходе допроса сообщил, что срок нападения на СССР был перенесен из-за задержек в ходе кампаний на Балканах. Чтобы скрыть от немецкого населения и жителей западных стран планы нападения, по поручению Геббельса была проведена крупная пропагандистская операция. В том числе фокус внимания общественности смещали с операции «Барбаросса» на возможное нападение на территорию Англии.

Во-первых, агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с Советским Союзом, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Во-вторых, по распоряжению Геббельса передавались слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова, — рассказал Вехтер.

Ранее ФСБ России опубликовала архивные доклады Советской военной администрации в Германии (СВАГ) о поведении американских, французских и британских солдат на территории Берлина в 1945 году. Документы содержат информацию о многочисленных случаях террора в отношении местного населения. Союзники не стеснялись грабить, избивать и насиловать немцев, а также устраивали массовые налеты. В частности, вечером 26 октября 1945-го к ресторану «Фемина» подошли две грузовые машины с 40–50 американскими военнослужащими, вооруженными автоматами. Они перекрыли входы и выходы из заведения и заставили присутствующих сдать все ценные вещи.

До этого были рассекречены показания преступников, находящиеся в сверхсекретных документах, где речь идет о подготовке Японии к нападению на Советский союз во время Второй мировой войны. Эти материалы являются протоколами допросов шести высокопоставленных японских военных преступников и входят в состав «Особой папки» Главного управления военной контрразведки Смерш.