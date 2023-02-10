ФСБ предотвратила массовый расстрел в Мордовии

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили массовый расстрел в Мордовии, который планировал устроить 30-летний местный житель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. Силовики изъяли у мужчины оружие, а его самого отправили в психиатрическую лечебницу.

В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие (гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет), а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства, — рассказали в ФСБ.

Как выяснилось, у мужчины есть лицензия на хранение и ношение оружия. По итогам проведения экспертизы в больнице его этих документов лишили.

Силовики провели допрос мужчины, в ходе которого тот признался, что часто испытывает приступы агрессии. Также у него проявляется ненависть к себе и окружающим. По словам россиянина, он пытался подавить в себе эти эмоции. Мужчину доставили в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения.

Ранее в ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае были ликвидированы бандиты, планировавшие совершение теракта на одной из железнодорожных станций региона. Силовики предварительно эвакуировали жителей близлежащих домов, чтобы исключить возможные жертвы.