Франция стала главным агрессором в Европе: Макрон забыл о Второй мировой?

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Отмечая 80-летие Дня Д, высадки союзных сил в Нормандии, французские власти не пригласили на празднование представителей России. Мало того, президент Франции Эммануэль Макрон может на этом мероприятии объявить об отправке на Украину французских инструкторов. Самое мерзкое в этой ситуации даже не тот факт, что французские спецы уже давно готовят украинских солдат. Обидно, что французы участвуют в военных действиях против нашей армии. О чем не так давно говорил и Владимир Путин.

То есть в годовщину противодействия фашизму может быть нанесен удар державе, которая вынесла на своих плечах основную тяжесть той победы. Такой вот исторический зигзаг.

А где вообще был Советский Союз

Переписывают военную историю на Западе уже не одно десятилетие. В учебниках превозносят битвы при Эль-Аламейне и высадку на пляжах Нормандии. Лишь вскользь упоминая о Сталинграде или Курской дуге. Притом на западе стыдливо упускают, что войска немецкого генерала Роммеля удалось оттеснить в Северной Африке лишь после того, как часть его армии была переброшена на восток. А после высадки в Нормандии, столкнувшись с проблемами в Арденнах, западные союзники слезно просили Сталина ускорить наступление в Польше.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Американские войска высаживаются на пляже «Омаха», Нормандия, Франция, в рамках высадки союзников в День Д

Да что далеко ходить за примерами. Недавно Джо Байден долго говорил, что Америка спасла Европу, причем приплел тут даже своего сына, который в Ираке воевал, но умер от рака. Так что шабаш на пляжах предстоит тематический. Нельзя исключить, что кто-то из более мелких союзников вообще договорится до того, что Советский Союз действовал вместе с фашистской Германией. А что? Надо же как-то связать тогдашнее пособничество Гитлеру, мюнхенский сговор и нынешнюю поддержку Киева.

Как же без Зеленского

Видимо, не обойдется и без откровенных анекдотов. Предполагается, что в Нормандии вынырнет и сам Владимир Зеленский. Вы спросите, почему именно он? Ну как же? Неоднократно приходилось слышать о том, что очередной немецкий концлагерь освобождали исключительно украинцы. Нет, о жестоких надзирателях из числа украинцев слышать приходилось. Но вот чтобы они собственными силами громили фашистов — это на грани псевдоисторического открытия.

Однако все просто. Некоторые малограмотные западные журналисты пришли в восторг, впервые услышав о существовании украинских фронтов в составе Советской армии. Ну, раз фронты назывались украинскими, то и воевали на них, надо полагать, исключительно носители «мовы».

Так что у появления в Нормандии Зеленского может быть и такое опереточное обоснование. Притом что его дед воевал. И он-то знает, кто победил во Второй мировой.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Десять лет назад там был Путин

Когда праздновали 70-летие десанта, среди почетных гостей был и Владимир Путин. Уже была Крымская весна, а отношения с Западом становились все более натянутыми. Но, как говорится, некоторые приличия соблюдались. А потому и присутствие нашего президента было выражением признательности многонациональному советскому народу. Теперь наши бывшие партнеры разыграли мелодраму с приглашением, и она была покруче игр вокруг поставок оружия Украине.

Сначала в Париже говорили о приглашении российской делегации и даже якобы послали официальные бумаги. Однако сначала Кремль отрицал, что такое приглашение было получено, а потом и наше посольство в Париже не нашло его «в почтовом ящике». Дело в Париже замяли. А что же американцы? А они решили «спрятаться в домик». И сейчас они, опустив глаза, утверждают, что все приглашения — это прерогатива французов. Такая вот круговая порука стыда.

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