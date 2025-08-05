Фонтан лавы высотой полкилометра: фото извержения Ключевского вулкана

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря

Высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка извергается на Камчатке, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Из кратера почти непрерывно изливается раскаленная лава. Фонтан достигает высоты 500 м над кромкой, пепловая колонна выросла до 8 км над уровнем моря.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4850 метров над уровнем моря, находится в Усть-Камчатском районе.

Извержение происходит на фоне мощного землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов ощутили и жители Северных Курил. Власти объявили угрозу цунами для Камчатки и Северо-Курильского района, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

Впоследствии в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщение, а также работу местного порта.

Самые яркие кадры извержения вулкана — в фотогалерее NEWS.ru.