Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:20

Фонтан лавы высотой полкилометра: фото извержения Ключевского вулкана

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка извергается на Камчатке, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Из кратера почти непрерывно изливается раскаленная лава. Фонтан достигает высоты 500 м над кромкой, пепловая колонна выросла до 8 км над уровнем моря.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4850 метров над уровнем моря, находится в Усть-Камчатском районе.

Извержение происходит на фоне мощного землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов ощутили и жители Северных Курил. Власти объявили угрозу цунами для Камчатки и Северо-Курильского района, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

Впоследствии в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщение, а также работу местного порта.

Самые яркие кадры извержения вулкана — в фотогалерее NEWS.ru.

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны — около 8 км над уровнем моря
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
вулканы
извержения
Ключевская сопка
Камчатка
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.