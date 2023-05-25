«Это брехня»: военный эксперт оценил слова Подоляка о контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Литовкин сомневается в правдивости слов Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о начавшемся наступлении ВСУ не вызывают доверия, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, для широкомасштабного контрнаступления нужны мощные наступательные силы, которых у Украины нет.

Для Украины масштабное наступление будет катастрофой. Они это прекрасно понимают, поэтому выдают террористические акты за контрнаступление, тем более, надо как-то задобрить Запад, ведь им отчитываться перед налогоплательщиками за поставленное вооружение. Вот Подоляк и выставляет это за контрнаступление, но грубо говоря это брехня, по сути, это ничего не значит, — сообщил Литовкин.

По его словам, возможны новые террористические удары по приграничным территориям, но для широкомасштабного контрнаступления кроме булавочных уколов нужны мощные наступательные силы.

Не только бронированные танки, артиллерия, БМП, но и штурмовая, бомбардировочная и ударная авиация, поисковая система ПВО, которой Украине не хватает, — резюмировал эксперт.

Ночью 25 мая Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.