Эксперт назвал победой смягчение закона о «наливайках»

https://static.news.ru/photo/03ab1742-e21f-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Ресторатор Александр Затуливетров прокомментировал смягчение закона о «наливайках». По его словам, это стало первой победой общества на законодательном уровне.

Понятно, что это не совсем победа владельцев баров, но это поражение депутатского корпуса, в частности Дениса Четырбока, — цитируют его «Невские новости».

Он отметил, что получилась какая-то сегрегация, так как есть заведения на стыке районов. В качестве примера он привел бары на улице между Адмиралтейским и Фрунзенским. В данном случае разница всего в несколько метров. Однако это несущественное различие и будет определять, является заведение нарушителем или нет.

Благодаря независимым рестораторам, объединениям, прессе этому закону была дана нормальная оценка и результат налицо. Поэтому, я считаю, глобально для гражданского общества это, наверное, первая победа на законодательном уровне Петербурга, — подытожил он.