Депутат Соболев раскрыл подробности местоположения Суровикина Депутат Соболев: Суровикин отстранен от СВО

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Сергей Суровкин

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что генерал Сергей Суровкин, которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, отстранен от специальной операции России на Украине. При этом он отказался комментировать причины принятия такого решения.

Я его знал, как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС. Не знаю, где он сейчас. Я же не следователь, — добавил Соболев.

По его словам, если у Суровикина нет серьёзных нарушений, то он может быть полезен в армии, но в любом случае эти вопросы находятся в компетенция Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина, соответствующие решения принимает он.

Ранее издание Readovka сообщило со ссылкой на источники, что Суровикин в настоящее время находится на отдыхе в Ростове. О том, что главком ВКС России отдыхает, рассказывал и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. До этого в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что генерала нет в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе».

В конце июня западные СМИ писали о задержании Суровикина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Дочь Суровикина опровергала сообщения о его аресте. При этом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он посоветовал обратиться с этими вопросами в Минобороны.