Стало известно о местонахождении Суровикина Readovka: генерал Суровикин отдыхает в Ростове

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Генерал Сергей Суровикин в настоящее время находится на отдыхе в Ростове, пишет со ссылкой на свои источники издание Readovka. Ранее о том, что главком ВКС России отдыхает, сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

До этого в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщали, что генерала нет в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе».

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявлял, что не может подтвердить или опровергнуть нахождение Суровикина в одинцовском СИЗО, поскольку эта территория ОНК Подмосковья. При этом он выразил сомнение в том, что Суровикин вообще может пребывать под арестом.

В конце июня западные СМИ писали о задержании Суровикина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Дочь Суровикина опровергала сообщения о его аресте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он посоветовал обратиться с этими вопросами в Минобороны.