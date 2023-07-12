Картаполов рассказал, где находится Суровикин Картаполов заявил, что Суровикин отдыхает и недоступен

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Суровикин

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что главнокомандующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин отдыхает и недоступен, сообщает Telegram-канал SHOT. Так депутат ответил на вопрос о слухах относительно места нахождения генерала.

Суровикин сейчас отдыхает. Пока недоступен, — сказал Картаполов.

29 июня, через несколько дней после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», газета Financial Times сообщила, что Суровикин задержан. В свою очередь агентство Bloomberg уточнило, что генерал был не задержан, но допрошен в военной прокуратуре.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что дочь Суровикина Вероника опровергла информацию о его аресте. По ее словам, с мужчиной все в порядке.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он рекомендовал обратиться с этими вопросами в Минобороны. Песков также назвал спекуляцией утверждения о том, что Суровикин мог знать о предстоящей попытке мятежа ЧВК «Вагнер».