Что известно об уничтожении двух вертолетов ВСУ: видео, как это было

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ сегодня, 13 марта, показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ на площадке подскока в Донецкой Народной Республике. Что об этом нужно знать? Новости СМИ2

«Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившихся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. По выявленной полевой площадке с вертолетами противника был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолета ВСУ», — заявили в МО РФ.

Реакция военкоров на уничтожение вертолетов

«Минобороны России опубликовало кадры удара ВС РФ по аэродрому подскока украинских ВВС, расположенному в районе населенного пункта Новопавловка на востоке Днепропетровской области в 50 км от линии боевого соприкосновения. Сначала стоянку вертолетов накрыли кассетными боеприпасами, а затем нанесли точные ракетные удары по двум бывшим афганским Ми-17В-5, переданным США в 2022–2023 годах. При этом один из находившихся там бортов, судя по кадрам, все-таки смог уйти. На этом прилеты по целям в окрестностях села не закончились. Операторы БПЛА вскрыли расположение склада неуправляемых авиационных ракет на территории фермы „Чугуево“, после чего в ангар попала планирующая авиабомба с бомбардировщика Су-34», — сообщил «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что в последние дни Минобороны РФ радует такими публикациями.

«За неделю появились видео уничтожения двух ЗРС Patriot, не считая кадров сожженной бронетехники. Так что можно отметить некоторые однозначные улучшения в информационном обеспечении со стороны МО, особенно в сравнении с 2022 годом. А еще такие материалы демонстрируют огневые и разведывательные возможности ВС РФ. Каждое новое такое видео будет говорить о качественных изменениях по обеспечению оперативного поражения выявленных целей в тылу противника», — добавил источник.

«Военная хроника» объяснила, что любопытного в уничтожении этих украинских вертолетов.

Фото: МО РФ

«Появление такого видео — само по себе редкость. Подобных эпизодов с начала СВО опубликовано не так много, и, опираясь на самый свежий, можно сделать несколько любопытных выводов. Место действия: село Новопавловка, Днепропетровская область (приграничье ДНР). Удаление 55 километров от ЛБС и более 25 от ближайшего крупного города, в данном случае Покровска. На что нужно обратить внимание? Вертолеты, несмотря на близость к ЛБС, расставлены максимально плотно. Это говорит о том, что удара украинские летчики в точке дозаправки точно не ожидали. Стоит отметить, что во многом благодаря такой расстановке техники первая прилетевшая по технике „кассета“ с боевыми элементами сработала максимально эффективно. Примечательно, что заходившие на посадку вертолеты, очевидно, „вели“ с беспилотника на протяжении длительного времени, и как только машины приземлились, был нанесен удар. Судя по всему, задача стояла простая — не просто повредить, а уничтожить вертолеты. Для этого после „кассеты“ от, предположительно, „Урагана“ или „Торнадо-С“ вертолеты начинают добивать другими средствами поражения. В одну из машин даже прилетает крылатая ракета Х-35», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Авторы канала также рассказали, какие выводы можно сделать из этой истории.

«Разведывательно-ударный контур ВС РФ, как мы и говорили ранее, работает в режиме реального времени и позволяет наводить „высокоточку“ максимально оперативно. Момент для поражения выбран максимально удачно. Как только летчики глушат двигатели вертолетов и покидают машины, начинает прилетать. С учетом того, что аэродромов подскока не так много, можно предположить, что этот эпизод далеко не единственный в загашниках МО РФ», — добавил источник.

Военкор Александр Коц также отметил возможности российской разведки.

«Горящие вертолеты противника. Во-первых, это красиво! Во-вторых, в очередной раз отмечаем возможности аэроразведки, скорость прохождения команды на поражение, точечную работу. Это становится системой. И это отлично!» — написал он.

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