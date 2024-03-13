Военкор Коц поделился выводами из кадров с горящими вертолетами ВСУ Военкор Коц: горящие вертолеты ВСУ говорят о возможностях аэроразведки ВС РФ

Фото: МО РФ

Кадры с горящими вертолетами украинской армии на площадке подскока в Донецкой Народной Республике, опубликованные Минобороны России, стали свидетельством возможностей российской аэроразведки, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также заявил, что это было красивое зрелище.

Горящие вертолеты противника. Во-первых, это красиво! Во-вторых, в очередной раз отмечаем возможности аэроразведки, скорость прохождения команды на поражение и точечную работу, — написал военкор.

Александр Коц сделал вывод, что подобная работа по уничтожению украинской техники становится системой. По его мнению, «это отлично».

На опубликованных Минобороны России кадрах виден момент удара кассетным боеприпасом по трем украинским вертолетам, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока в ДНР. В результате две единицы техники были уничтожены.

Ранее военкор Евгений Поддубный поделился кадрами уничтожения российскими войсками гаубицы «три топора» и радиолокационной станции «Малахит» ВСУ на стыке Харьковской и Сумской областей. Он подписал публикацию фразой: «Немного реальности» и посоветовал показать ролик украинскому правительству.