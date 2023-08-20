Что известно о крушении станции «Луна-25»: почему разбилась, сколько стоила

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный

Автоматическая станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование, заявила пресс-служба Роскосмоса. Что пошло не так, в чем причины крушения «Луны-25» и сколько она стоила?

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА „Луна-25“ перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе рассказали, что 19 августа станция получила импульс для перехода на предпосадочную эллиптическую орбиту. Примерно в 14:57 связь с аппаратом прервалась. Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.

Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в корпорации.

Будет ли Россия отправлять другие станции на Луну после крушения «Луны-25»

«Россия заявила, что не хочет останавливаться на „Луне-25“. Существуют планы запуска орбитального аппарата „Луна-26“ в 2027 году, за которым последуют две более амбициозные роботизированные посадочные экспедиции. Но до этих запусков еще много лет, а учитывая, сколько времени потребовалось России для подготовки „Луны-25“ к полету, можно с уверенностью сказать, что будущие полеты будут отложены, если вообще состоятся», — считают журналисты издания Ars Technica.

Почему с «Луной-25» произошла нештатная ситуация

Академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин рассказал NEWS.ru, что существуют два варианта нештатных ситуаций.

«Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второе: техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе, в управлении. Конечно, этот проект можно считать неудачным. Хвалили столько „Луну 25“, один лишь звон, что все прекрасно и хорошо. Сильно расхвалили», — добавил специалист.

Зачем станцию «Луна-25» отправили в космос

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна была достигнуть цели 21 августа. Задачей космической миссии он называл поиск воды на спутнике Земли.

Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25»

Какая еще страна сейчас отправила аппарат на Луну

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном снижении орбиты посадочного модуля космического аппарата «Чандраян-3», передает издание Bloomberg. Ожидается, что спускаемый аппарат, состоящий из посадочного аппарата «Викрам» и ровера «Прагян», приземлится на поверхность Луны вечером 23 августа.

«В результате второй и последней операции дебустинга (замедления) орбита посадочного модуля была успешно снижена до 25 км х 134 км. Модуль пройдет внутренние проверки и будет ожидать восхода солнца в назначенном месте посадки. Ожидается, что спуск с приводом начнется 23 августа около 17:45 по восточному времени», — говорится в сообщении ISRO.

Сколько мог стоить проект «Луна-25»

Начальник управления стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров еще в октябре 2020 года заявил, что стоимость лунной миссии «Луна-25» составит десятки миллиардов рублей.

«Скажем так, это десятки миллиардов рублей, потому что это ресурсоемкий проект, сложный с точки зрения технической реализуемости», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

Читайте также:

Роскосмос сообщил о крушении станции «Луна-25»

В РАН объяснили отсутствие на снимках «Луны-25» следов американцев на Луне

«Луна-25» зафиксировала падение метеорита на поверхность спутника Земли